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В Латвии рассказали о культурном расизме президента в отношении русских

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Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» считает русофобским призыв президента страны Эгилса Левитса отменить изучение русского языка в качестве второго иностранного в латышских школах. Соответствующее видео представителя этой партии, депутата Рижской думы Мирослава Митрофанова появилось на странице в Facebook.

В партии, которая выступает за защиту русских жителей, считают, что глава Латвии использует логику нацистской пропаганды 1941 года.

«Пропаганда времен нацистской оккупации Латвии оправдывала зверства нацизма доводами расового превосходства. Логика нынешнего президента Латвии состоит в том, чтобы оправдать русофобию доводами культурного расизма», — считает политик.

Он добавил, что пока речь идет о выдавливании русского языка из латышских школ, но на следующем этапе он допустил такой же подход государства и в «условно русских школах».

Митрофанов также отметил, что сейчас для обучения русскому как иностранному в стране есть все необходимое, — учителя, традиции и практическая польза. Политику же президента он назвал «признаком моральной деградации латышской элиты».

3 февраля Левитс на встрече с министром образования и науки Анитой Муйжниеце заявил, что вторым иностранным языком в школах страны должен быть один из официальных языков Евросоюза, а не русский.

Ранее Левитс уличил Россию в желании восстановить «советскую империю». По его мнению, российское политическое мышление застряло в категориях империализма XIX века.

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