В МИД РФ прокомментировали сообщение СМИ о приезде главы МИД Британии в Москву

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву в четверг, 10 февраля, прорабатывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

«Прорабатывается», — сказал представитель МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Times сообщила, что Трасс приедет в Россию 10 февраля для того, что попытается разрядить напряженность вокруг Украины.

6 февраля глава МИД Британии заявила, что утверждения России об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными». По словам министра, «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

Также Лисс Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.