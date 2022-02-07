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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Politico раскрыла планы Макрона на переговорах с Путиным

Politico: Макрон хочет стать лидером, предотвратившим украинский кризис

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным. По мнению авторов газеты Politico, таким образом Макрон получит статус европейского лидера, который «предотвратил нападение на Украину» и вернул Европе дипломатическую силу на международной арене.

В материале говорится, что президент Франции попытается достичь «стратегической автономии» Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.

Отмечается, что Макрон «заметное международное исключение», так как считает недовольство России продвижением НАТО на Восток и озабоченностью собственной безопасностью «законной темой для обсуждения», в то время как в США Москву отказываются называть кем-либо, кроме как агрессором.

По мнению экспертов, французский лидер намерен разрешить украинский кризис в том числе для того, чтобы выделиться перед выборами, которые состоятся во Франции в апреле 2022 года, и показать, что он способен обеспечить существование страны на международной арене.

Ранее Макрон заявил, что собирается выработать с Путиным «исторические решения».

Встреча двух президентов состоится 7 февраля.

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