США встали на сторону Японии в вопросе южной части Курил

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон поддерживает Токио в вопросе северных территорий (южной части Курильских островов).

«В этот день, 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — сказал он в видео, размещенном на его странице в Twitter.

При этом посол отметил, что США выражают поддержку усилиям Москвы и Токио в попытках заключить мирный договор.

Ранее премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.