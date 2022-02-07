На Украине усомнились в полномасштабной войне с Россией

У России нет достаточного количества военнослужащих у границ Украины для того, чтобы начать полномасштабное нападение. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.

По его словам, Россия в любой момент может захватить какой-нибудь украинский город, однако до сих пор не направила к границе 200 тысяч военных, которые необходимы для этой цели.

Загороднюк отметил, что ситуация вокруг Украины действительно тяжелая, однако он не верит в неизбежность российского «вторжения».

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом недоволен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России. По словам источников, украинский глава обвиняет США в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу». Американского президента Джо Байдена в свою очередь раздражает «преуменьшение угрозы». При этом Киев продолжает просить военную помощь у США и НАТО.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.