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Турецкий политик заявил, что Анкаре нужно признать Крым российским

Глава турецкой партии Vatan заявил, что Анкаре нужно признать Крым российским

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Murad Sezer/Reuters

Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Турция должна признать Крым частью России. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье есть стойкий фундамент.

Для улучшения российско-турецких отношений Москве нужно признать Турецкую республику Северного Кипра, а Анкаре — Крым частью территории России, заявил политик.

В сентябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией.

Москва разочарована словами Реджепа Эрдогана, сообщившего в ООН, что Турция не признает Крым российским. По словам Дмитрия Пескова, особенно жалко, что турецкий президент сказал это накануне визита в Россию. Подробнее о реакции России на высказывания Эрдогана о Крыме — в материале «Газеты.Ru».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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