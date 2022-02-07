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В Турции назвали страны, которые должны остановить расширение НАТО

Глава турецкой партии Vatan заявил, что расширение НАТО приведет к смерти альянса

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Global Look Press

Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток приведет к «смерти» альянса. Об этом он рассказал в интервью с РИА «Новости».

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты (президента РФ Владимира) Путина в Китай и Турцию – это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен», — заявил он.

По его словам, расширение НАТО угрожает не только России, но и Турции, Ирану, КНР. Политик отметил, что только эти четыре страны смогут остановить расширение альянса на восток.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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