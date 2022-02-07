Россия призвала Запад задуматься об опасности ядерного оружия США в Европе

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об опасности размещения американского ядерного оружия в Европе. Об этом Ермаков рассказал РИА «Новости».

В январе Госдеп США заявил, что новая белорусская Конституция может позволить размещать ядерные силы РФ на территории республики.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — отметил Ермаков.

Он отметил, что участие стран Европы в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломат заявил, что Россия не согласна с таким «двуличием» стран Запада.

США обеспокоены, что после изменения белорусской конституции на территории республики могут появиться российские ядерные силы. Такую возможность формально может дать исключение из основного закона пункта о стремлении к нейтралитету и безъядерной зоне. Более того, в Минске уже отмечали готовность вернуть ядерное оружие в республику. Эксперты по-разному оценивают шансы на подобный сценарий, исключая серьезную реакцию Запада в случае появления ядерных ракет РФ в Белоруссии.