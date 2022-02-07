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Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заговорила по-русски

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Global Look Press

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс в интервью на телеканале France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе».

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила она на чистом русском.

Затем она по просьбе ведущей перевела фразу на французский язык.

Пекресс владеет русским языком, пишет РИА «Новости». По ее словам, в возрасте 15 лет она серьезно увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. Чтобы лучше узнать язык, будущий политик поехала в пионерский лагерь в Ялте. При этом Пекресс отметила, что не поддерживала коммунистическую идеологию.

По словам кандидата в президенты, во время перестройки она встречалась в Москве с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, а затем в Екатеринбурге — с первым президентом России Борисом Ельциным. В качестве министра образования, этот пост она занимала с 2007 по 2011 гг., она также посещала Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы во Франции намечены на апрель 2022 года.

Другая кандидат в президенты, представительница правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что Франции нужно избавиться от логики военных блоков и выйти из НАТО. Об этом она заявила на встрече со своими избирателями.

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