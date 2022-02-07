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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Чехия не планирует направлять военных на Украину

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Пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До заявила, что республика в настоящее время не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Ныне [чешское правительство] не собирается направлять солдат на защиту Украины», — сказала До.

Чехия принимает участие только в учениях НАТО, которые проходят в странах восточного крыла блока, напомнила она.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что он против направления натовских военнослужащих на Украину. Ленка До отметила, что взгляды самого Земана и правительства страны на ситуацию вокруг Украины расходятся.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части страны вблизи границ Украины.

В свою очередь глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния вряд ли будет «втянута в военный конфликт» с Россией.

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