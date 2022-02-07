Президент США Джо Байден оценил отношения России и Китая после встречи глав этих двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты спросили у Байдена о российско-китайских отношениях. «В этом нет ничего нового», — ответил президент США.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина говорит о дальнейшем сближении России и КНР

Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии. «Газета.Ru» узнала у китаистов, означает ли новый документ прорыв в отношениях, и почему Китай все еще не готов официально признать вхождение Крыма в состав России.