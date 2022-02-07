В Белоруссии оценили возможность нападения России на Украину

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович оценил вероятность «нападения» России на Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

«Вы посмотрите, что сейчас происходит в Украине. Явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси», — сказал госсекретарь.

По его словам, нападение России на Украину «нецелесообразно и маловероятно», а различные фейки и слухи подогревают обстановку.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

В свою очередь, газета Bild написала, что после «вторжения» на украинскую территорию Россия якобы создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. В издании ссылаются на отчет внешней разведки.