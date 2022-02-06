МИД Румынии прокомментировал возможный конфликт с Россией

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния вряд ли будет «втянута в военный конфликт» с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prima TV.

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству», — сказал он.

По его словам, безопасность стране обеспечивают членство в НАТО и стратегическое партнерство с США.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

По его словам, «рано или поздно» вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Также он заявил, что Киев не готовит нападения на Донбасс и Крым.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.