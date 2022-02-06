Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тренер сборной Финляндии по хоккею пожаловался на ущемление прав человека... 19:16
Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять оружие Украине 19:09
Вайцеховская сравнила командный турнир ОИ с капустником и богадельней 19:00
В одной из арабских стран запретили фильм «Смерть на Ниле»... 18:59
Во Франции задержали «специалиста по драгоценным камням» из России 18:53
Призер ОИ объяснил, почему норвежцы подали протест после мужского скиатлона 18:38
Военный ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ 18:37
Байден и Шольц обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу 18:32
В МИД РФ ответили на информацию о выводе ОДКБ из Казахстана после... 18:19
Российский саночник эмоционально отреагировал на свое неудачное выступление 18:16

МИД Румынии прокомментировал возможный конфликт с Россией

МИД Румынии исключает, что страну «втянут в конфликт с Россией»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния вряд ли будет «втянута в военный конфликт» с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prima TV.

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству», — сказал он.

По его словам, безопасность стране обеспечивают членство в НАТО и стратегическое партнерство с США.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

По его словам, «рано или поздно» вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Также он заявил, что Киев не готовит нападения на Донбасс и Крым.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть