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Япония разрабатывает санкции против России в случае вторжения на Украину

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Reuters

Власти Японии рассматривают санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает «Санкэй».

По данным газеты, Япония обсуждает этот вопрос с США.

21 января премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на переговорах «подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину».

Ранее США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против Москвы, если российские войска вторгнутся на Украину, сообщает агентство Kyodo.

По данным дипломатических источников, Япония пока отложила этот вопрос, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией, так как она заинтересована в разрешении давнего территориального спора из-за Южных Курил.

Отмечается, что Вашингтон сообщил, что не может мириться с перемещением российских войск, и призвал Токио «усилить критику» России. По данным агентства, Япония «будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения» России на Украину, однако в японском правительстве раздаются призывы к тому, что «было бы лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение».

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