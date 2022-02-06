Премьер Пакистана посетит Россию впервые за 23 года

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в этом месяце прибудет в Россию с двухсторонним визитом, сообщает телеканал Wion.

«Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года [последний визит был совершен Навазом Шарифом в марте 1999 года], который отправится с двусторонним визитом в Россию», — отметил индийский канал.

Согласно имеющейся информации, в ходе переговоров стороны обсудят отношения двух стран, оборонные вопросы, ситуацию в Афганистане и газопровод «Пакистанский поток». В состав делегации Хана войдут министры кабмина Пакистана. Уточняется, что приглашение приехать в Россию сделал российский лидер Владимир Путин.

Ранее Хан поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе беседы, в частности, они обсудили тему религии и национального достоинства.