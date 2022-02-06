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Кулеба оценил слова Земана о нецелесообразности отправки военных НАТО на Украину

Кулеба назвал слова Земана о военных НАТО на Украине «ущербом украинско-чешским отношениям»

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Alex Brandon/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО на Украину являются попыткой «нанести ущерб украинско-чешским отношениям». Об этом он написал в своем Twitter.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — написал он.

Кулеба добавил, что ждет на Украине главу МИД Чехии Яна Липавского, который «представляет ответственное правительство», и понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия России против Украины.

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил против переброски контингента НАТО на Украину.

В самом альянсе также заявляли, что не помогают Украине вооружением. При этом известно, что военное-транспортные самолеты НАТО совершают полеты на Украину.

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