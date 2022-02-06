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Стало известно, почему Путин и Си Цзиньпин отказались пожать руки в Пекине

Глава протокола президента РФ: Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий в Пекине из-за коронавируса

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/Reuters

Глава протокола президента России Владислав Китаев объяснил, что глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки на встрече в Пекине из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Встреча глав государства состоялась 4 февраля. По итогу беседы Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление.

Политики обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

Позже в Кремле рассказали, какие темы были подняты на встречи в Пекине.

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Китай — Россия
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