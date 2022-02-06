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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Канцлер ФРГ рассказал о «едином сигнале Кремлю» от Запада

Канцлер ФРГ Шольц: координация с ЕС и США нужна для сплоченного сигнала Кремлю

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью газете Bild am Sonntag, что стране важно обмениваться мнениями со своими ключевыми союзниками и партнерами на фоне обострения ситуации в Донбассе.

В понедельник, 7 февраля, он направится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джозефом Байденом, где стороны, в частности, затронут тему Украины.

«Тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна. Цель — направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России — с политической, экономической и геостратегической точек зрения», — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что европейские союзники «единодушны» в такой позиции.

Ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек прокомментировал вероятные санкции Запада в отношении «Северного потока--2» и заявления РФ о предполагаемом отключении от SWIFT.

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