Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Появилось видео пробуждения вулкана Эбеко на Курилах 13:04
Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг 12:59
В Киргизии задержаны злоумышленники, представлявшиеся родственниками президента 12:53
Пенсионеров предупредили о лишении льгот из-за сдачи квартиры 12:52
«Известия» показали видео с места обнаружения квадроцикла экс-замминистра... 12:51
Канцлер ФРГ рассказал о «едином сигнале Кремлю» от Запада 12:46
Норвежский лыжник Клебо одним словом отреагировал на результат скиатлона... 12:40
В Турции проводят расследование из-за оскорблений в интернете заболевшего... 12:35
В Совфеде усомнились в доверии американских СМИ к властям 12:32
Гербольдт назвала высокими шансы российских фигуристов на золото в командном... 12:25

Во Франции оценили заявления США о съемках постановочной атаки Украины в Донбассе

Экономист Гав назвал «пропагандой в худшем виде» сообщения о постановочном видео атаки Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Глава аналитического центра «Институт свобод» (Institut Des Libertés), французский экономист Шарль Гав рассказал РИА «Новости», что высказывания властей США о подготовке российской «видеозаписи» по Украине являются плохо сделанным элементом пропаганды.

Он отметил, что заявления напоминают выступление бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН об оружии массового уничтожения в Ираке, когда он демонстрировал пробирку с «опасным веществом» в качестве доказательства.

«Я ошеломлен детской наивностью американских заявлений. <...> Может быть, об этой подготовке российского видео Белый дом информируют те же источники, что и об иракском оружии массового поражения? Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде», — сказал Гав.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. В частности, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных, Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения». Также Россия якобы призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР.

Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее назвал эти сообщения «бредом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть