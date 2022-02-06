Во Франции оценили заявления США о съемках постановочной атаки Украины в Донбассе

Глава аналитического центра «Институт свобод» (Institut Des Libertés), французский экономист Шарль Гав рассказал РИА «Новости», что высказывания властей США о подготовке российской «видеозаписи» по Украине являются плохо сделанным элементом пропаганды.

Он отметил, что заявления напоминают выступление бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН об оружии массового уничтожения в Ираке, когда он демонстрировал пробирку с «опасным веществом» в качестве доказательства.

«Я ошеломлен детской наивностью американских заявлений. <...> Может быть, об этой подготовке российского видео Белый дом информируют те же источники, что и об иракском оружии массового поражения? Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде», — сказал Гав.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. В частности, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных, Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения». Также Россия якобы призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР.

Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее назвал эти сообщения «бредом».