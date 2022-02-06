В США признали, что Украина и Грузия пока не способны вступить в НАТО

Соединенным Штатам необходимо официально закрепить отказ для Украины и Грузии на вступление в НАТО, а также признать, что Россия не планирует осуществить вторжение на Украину, пишет американский политолог и историк Дмитрий Саймс для издаваемого им журнала The National Interest.

«Озабоченность Запада угрозой неизбежного и внезапного российского вторжения на Украину является ошибочной. Она основана на фундаментально неверном понимании настроя, приоритетов и методов России», — пишет Саймс.

Он отмечает, что стратегия применения военной силы президентом России Владимиром Путиным состоит в ответных действиях на прямую агрессию против России и ее союзников.

«Ни разу не слышал ни единого упоминания о возможности осуществления крупномасштабного российского вторжения лишь потому, что требования Москвы относительно расширения НАТО и сил альянса в Восточной Европе не выполнили», — пишет Саймс, указывая на предполагаемые ответные меры Москвы.

Политолог отмечает, что для решения этого кризиса необходима некая «дипломатическая формула». По мнению Саймса, НАТО не сможет признать Украину и Грузию нейтральными странами по примеру Австрии и Финляндии.

«Однако было бы вполне уместно хотя бы признать правду, которая состоит в том, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО ни по каким объективным критериям, и потребуются годы на то, чтобы они могли реально рассчитывать на членство в альянсе», — пишет Саймс, подчеркивая, что фактическое положение дел можно подтвердить документом, который Москва требует у Вашингтона.

Ранее в США рассказали о сценарии возможного начала конфликта между Россией и Украиной.