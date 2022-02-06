Джонсон решил компенсировать массовые увольнения своего окружения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на фоне отставок нескольких ключевых членов своей команды, объявил о новых назначениях в своей канцелярии, сообщает Reuters.

«Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня, помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране», — заявил Джонсон.

Ранее глава администрации Дэн Розенфилд и личный секретарь британского премьер-министра Мартин Рейнольдс подали в отставку.

Кроме того, на прошедшей неделе в отставку подали глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл и советник по вопросам равноправия Елена Нарозански.

В Консервативной партии Великобритании, британских СМИ и соцсетях несколько недель идут бурные обсуждения поведения Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за COVID-19. В начале января в сеть попало электронное письмо одного из высокопоставленных чиновников Cоедиенного Королевства, в котором он приглашал около 100 сотрудников Даунинг-Стрит, 10, на закрытую вечеринку «со своими напитками» в мае 2020 года.