Генсек ООН призвал председателя КНР к открытости в вопросах с уйгурами и Синьцзяном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш попросил председателя КНР Си Цзиньпина подтвердить возможность доступа в Синьцзян-Уйгурский автономный округ для верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает «Интерфакс».

В Пекине Гуттериш встретился с Си Цзиньпином, а также главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

«Генеральный секретарь <...> выразил надежду, что контакты между управлением верховного комиссара по правам человека и китайскими властями позволят обеспечить заслуживающий доверия визит комиссара в Китай, включая Синьцзян», — указано в сообщении пресс-службы Гуттериша.

Ранее Китай согласился «приоткрыть» Синьцзян.

Переговоры с Пекином о посещении Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где, как утверждается около 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях, ведутся с 2018 года.

До этого Соединенные Штаты призвали МОК доказать, что форма на ОИ создавалась без использования труда уйгуров.