AP снизило рейтинг доверия правительству США

Агентство Associated Press утверждает, что властям Соединенных Штатов доверяют все меньше из-за лжи и ошибок в заявлениях.

В качестве примера, агентство упомянуло ситуацию с объявлением Госдепартамента о якобы подготовке Россией фейка для оправдания «вторжения» в Украину — представитель Госдепа Нед Прайс, по существу, предложил поверить ему на слово.

«Нет, они не станут раскрывать, что заставило их сказать, что они знают, что Россия замышляет операцию <...> в качестве предлога для вторжения в Украину», — указано в сообщении.

Другим примером агентство считает ликвидацию главы ИГ (организация запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши — точнее, гибель мирных людей в ходе спецоперации. По данным США, это произошло из-за самоподрыва смертника, однако другие источники утверждают, что вина лежит на спецназовцах США.

«Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке», — резюмировали в агентстве.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс устроил перепалку с журналистом Associated Press Мэтью Ли во время брифинга.