Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Запад, получив контроль над властью Украины, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива.

Он добавил, что за восемь лет механизм действия режима был полностью отлажен, людей запугивают и заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, а также убивают.

Депутат подчеркнул, что власть Украины «всеми силами» пытается заставить его замолчать, а на счету депутата уже числится три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти стараются уничтожить, заявил политик.

Ранее Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться на то, чтобы при помощи Запада устроить провокацию в Донбассе, которая может привести к масштабной войне на территории страны.