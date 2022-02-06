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Перуанский премьер подал в отставку сразу после назначения из-за давления СМИ

Премьер-министр Перу подал в отставку спустя 4 дня после назначения

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Телеканал «Amrica Televisin»

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя 4 дня после назначения из-за давления перуанских СМИ, сообщает телеканал America Television.

«Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые <...> связаны с ультраправыми. [Обвинения против Пинто -«Газета.Ru»] построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда», — заявил Пинто.

В СМИ премьер-министра обвиняют в домашнем насилии против собственной дочери, на основании заявлений супруги Эктора Валера Пинто, сделанных публично в 2016 году.

При этом, Эктор Валер Пинто является членом уже третьего состава кабинета министров Перу, представленного президентом страны Педро Кастильо с момента его победы на выборах 28 июля 2021 года.

Ранее шаманы из Перу «очистили» международные отношения от негатива с помощью фото президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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