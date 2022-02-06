Захарова: ответные меры к СМИ ФРГ показывают, что новые шаги против СМИ РФ дорого обойдутся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приняла ответные меры в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы отвечаем, нас научили, мы делаем эти шаги, чтобы показать, что следующие действия в этом направлении им дорого обойдутся», — рассказала Захарова.

3 февраля МИД России заявил о введении ответны мер на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.