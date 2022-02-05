В России призвали США отреагировать на обстрел Украиной территорий Донбасса

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы территории Донбасса со стороны Украины. Об этом написал на своей странице в Twitter.

«В то время как Запад продолжает шумиху вокруг предполагаемых планов России по нападению на Украину, украинская армия открыто продолжает свои рутинные обстрелы жилых районов, убийства и увечья мирных жителей, нагло нарушающих Минские договоренности», — написал Полянский.

Дипломат прикрепил к посту фотографию, где виден дым над домами на окраине Донецка.

Сообщения о «российском вторжении» на Украину теперь идут параллельно с предупреждениями о подготовке нападения ВСУ на Донбасс. Жители самопровозглашенных республик хотя и говорят, что привыкли к таким вбросам, признают, что порой все же переживают, а некоторые начинают по-настоящему паниковать из-за риска начала боевых действий. Как живет Донбасс под непрекращающимися угрозами и постоянными обстрелами, «Газете.Ru» рассказали жители региона.