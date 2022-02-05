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В России призвали США отреагировать на обстрел Украиной территорий Донбасса

Постпред РФ в ООН призвал США отреагировать на обстрел Донбасса армией Украины

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AP

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы территории Донбасса со стороны Украины. Об этом написал на своей странице в Twitter.

«В то время как Запад продолжает шумиху вокруг предполагаемых планов России по нападению на Украину, украинская армия открыто продолжает свои рутинные обстрелы жилых районов, убийства и увечья мирных жителей, нагло нарушающих Минские договоренности», — написал Полянский.

Дипломат прикрепил к посту фотографию, где виден дым над домами на окраине Донецка.

Сообщения о «российском вторжении» на Украину теперь идут параллельно с предупреждениями о подготовке нападения ВСУ на Донбасс. Жители самопровозглашенных республик хотя и говорят, что привыкли к таким вбросам, признают, что порой все же переживают, а некоторые начинают по-настоящему паниковать из-за риска начала боевых действий. Как живет Донбасс под непрекращающимися угрозами и постоянными обстрелами, «Газете.Ru» рассказали жители региона.

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