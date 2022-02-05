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Захарова отреагировала на публикацию Bild о «плане России по присоединению Украины»

Захарова считает публикацию Bild о «плане России по присоединению Украины» переходом за границы морали

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МИД России/VK

Материал немецкого таблоида Bild о якобы существующем «плане России по присоединению Украины» переходит все возможные границы человеческой морали, нравственности и этики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

«Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину», — сказала представитель МИД России.

В обсуждаемом материале Bild говорится, что после «вторжения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству.

Ранее Захарова уже комментировала статью, говоря, что авторы подобных публикаций «извращенцы, готовые на все».

Она напомнила, как ранее американское агентство Bloomberg написало о начале «российского вторжения» на Украину, а потом удалило публикацию, ссылаясь на ошибку.

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