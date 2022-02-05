Жители Украины раскритиковали видео Блинкена в поддержку Киева

Видео госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в поддержку Киева вызвало неоднозначную реакцию у жителей Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 24/7».

Видео было опубликовано накануне в официальном Twitter-аккаунте Блинкена. Позднее высказалась в поддержку Украины и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Однако некоторые жители Украину назвали такую поддержку недостаточной.

«Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает», — написал один из комментаторов. Другой высказал аналогичную позицию, назвав подобные высказывания «просто словами».

«Ролики, выступления и заявления ничего не значат», — добавил один из пользователей.

В НАТО ранее объяснили, что не оказывают непосредственной военной поддержки Украине и в ближайшее время не примут ее в альянс.

Однако некоторые члены НАТО предоставляют Киеву военную помощь. В их числе Польша, Канада, США.