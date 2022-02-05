В Госдуме считают тему «вторжения» России на Украину информационным ударом

Публикации западных СМИ на тему «вторжения» России наносят информационный удар и способствуют истерии. Об этом заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Сегодня, когда информация распространяется со скоростью света, роль снаряда выполняют заявления СМИ. Сначала – провокация со стороны Блумберг, теперь – сочинение на вольную тему от Bild. Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно создают нестабильную ситуацию в мире, нагнетают панику, способствуют истерии», — объяснил депутат.

По его словам, Bild является бульварной прессой, которая «гонится за сенсациями», и таким изданиям не нужен повод для публикаций, потому что они «сами все придумают, прокомментируют и распространят».

«Хочется задать вопрос: «За кого вы держите своих читателей, публикуя такой откровенный бред?», — резюмировал он.

Аналогичную позицию высказала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав авторов подобный публикаций «настоящими извращенцами, готовыми на все».

Комментарии относятся к материалу немецкой газеты Bild, в котором она со ссылкой на отчет внешней разведки пишет, что после «вторжения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству.