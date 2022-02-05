«Зеркало недели»: Зеленский своими заявлениями «подложил свинью» Украине и США

Президент Украины Владимир Зеленским делает «хамские выпады» в сторону Соединенных Штатов и показывает, что не согласен с оценкой Вашингтона касательно угрозы «вторжения» РФ. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на журналистку Татьяну Силину.

«Призывая партнеров «подставлять Украине плечо, а не ногу», сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру», — добавила она.

Также обозреватель считает, что заявления Зеленского об отсутствии эскалации ситуации на границе с Россией поставило 46-президента США Джо Байдена в «дурацкое положение».

По мнению Силиной, такие высказывания со стороны украинского главы только приводят к росту влияния сторонников невмешательства американцев в кризис на Украине.

«В итоге Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе и своему окружению», — заключила украинская журналистка.

До этого издание The Economist передавало, что Зеленский не поверил во «вторжение» России на Украину.

На Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.