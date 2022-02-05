Welt: Украина требует от ФРГ вооружений, которых нет у самого бундесвера

Украина требует от ФРГ вооружений, которых нет у самого бундесвера. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал предоставить его стране «германские военные корабли, считающиеся одними из лучших в мире», и «самые современные системы противовоздушной обороны», напоминает издания.

Согласно докладу минобороны Германии о ситуации с вооружениями в немецкой армии, военно-морские силы страны нуждаются в кораблях, в том числе в корветах и танкерах. Такая же ситуация обстоит с противовоздушной обороной.

По данным Welt, министру обороны Кристине Ламбрехт 31 января было доложено, что сухопутные войска обеспокоены темой защиты от воздушных угроз.

Имеющиеся в распоряжении немецкой армии зенитно-ракетный комплекс Patriot, тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены, говорится в статье.

«Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты», — пишет газета.

Так, генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что необходимо €20 млрд для пополнения запасов боеприпасов.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.