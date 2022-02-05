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Песков предложил заменить термин «фейк-ньюс» после ошибки Bloomberg

Песков: термин «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс» после публикции о вторжении РФ на Украину

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» можно поменять на «Блумберг-ньюс» из-за ошибки агентства с выходом материала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля прокомментировал ночное сообщение Bloomberg, где по ошибке утверждалось о «вторжении» России на Украину.

По словам Пескова, данная ситуация свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Соединенных Штатов и столиц Запада.

«А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул Песков.

После того, как был замечен материал о якобы «нападении РФ», Bloomberg назвал данную публикацию заголовка ошибкой. В заявлении редакции отмечалось, что журналисты глубоко сожалеют об ошибке. Издание ведет расследование причин публикации.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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