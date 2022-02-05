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Тайвань осудил заявление Путина и Си Цзиньпина за принцип «одного Китая»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Администрация Тайваня осудила заявление, принятое председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным перед церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте тайваньского МИД.

«На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу «Одного Китая», <…> мы выражаем по данному поводу решительный протест», — говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что Китай принуждает другие государства, международные организации и компании «предпринимать действия вопреки их воле».

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина должна стать возможностью для Пекина побудить Москву к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине. Американский чиновник также выразил мнение, что совместное заявление лидеров РФ и Китая отражает подход, которого эти два государства «уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение».

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