В Германии призвали Украину «не путать своих и чужих» из-за оружия

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к властям в Киеве с просьбой придерживаться более умеренной риторики, когда обсуждаются поставки оружия Германией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA).

«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — подчеркнула она

Как добавила Штрак-Циммерман, немецкие власти отвергли неоднократные требования Украины по поводу поставок оружия. Объяснялось этом тем, что Берлин с 2014 года предоставил Киеву 2 млрд. евро на ряд гражданских проектов.

«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих», — добавила подчеркнула председатель комитета бундестага.

Ранее появилась информация, что Киев направил ФРГ «список пожеланий» военной помощи.

Также в Германии неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие.