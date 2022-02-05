Bild: Россия планирует присоединить Украину к Союзному государству

После «вторжения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.

Издание утверждает, что Россия планирует ликвидировать украинскую армию в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать установленные в них агентурные ячейки, те в свою очередь должны создать пророссийское руководства.

После же российские власти якобы создадут «народную раду» из представителей, прошедших отбор спецслужб.

Установленное Москвой марионеточное правительство Украины, как утверждает Bild, объявит чрезвычайное положение и создаст систему лагерей для несогласных украинцев. Это «правительство» также должно «создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России».

По данным газеты, «полномасштабное вторжение» может состояться в феврале этого года.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину, а затем удалил заголовок.