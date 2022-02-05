На Украине рассказали о «запрете» США для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине из-за того, что США запретили ему это делать. Об этом в своем Facebook написал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный.

Он отметил, что Олимпиада всегда была символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались побывать на открытии игр. При этом ряд западных стран призвали бойкотировать спортивное состязание, которое проходит в Китае.

«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны,» — заявил парламентарий.

Он также указал, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях, обратив внимание на то, что атлетам из Украины рекомендовали не фотографироваться с российскими спортсменами. Политик считает, что это решение также исходит от Зеленского.

Ранее министра спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.