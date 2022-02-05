США восстановят исключения из санкций в отношении иранской ядерной сделки

В администрации США решили восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

По его словам, такое решение было принято, чтобы дать возможность третьим сторонам принимать участие в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране «из-за растущих опасений по поводу нераспространения».

При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне рассматривают такой шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.

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