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Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины

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Global Look Press

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава уже готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято. «Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии», — заявил дипломат.

Он также приветствовал принятие польским парламентом резолюций в поддержку Украины.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. По его словам, Польша планирует передать Украине «несколько десятков тысяч штук» вооружения. При этом Солох не уточнил наименование боевых единиц.

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна планирует передать Украине «боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа».

Также стало известно, когда американские войска прибудут в Польшу.

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