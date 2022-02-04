Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В НАТО заявили, что альянс не помогает Украине вооружением 22:42
В ОБСЕ назвали «несоразмерными» меры России в отношении Deutsche Welle 22:41
Зеленский отреагировал на поражение Украины от России в полуфинале ЧЕ... 22:37
The Sun опубликовала интервью с украинским снайпером, обещавшей убийства... 22:30
США и Украина обсудили антироссийские санкции 22:28
Глава Ассоциации мини-футбола России Алиев: мы предупреждали сборную о провокациях 22:21
Раскрыта тема переговоров Путина и Макрона в Москве 22:03
В посольстве ответили на обвинения Колумбии о российском... 22:00
Игрок сборной России по мини-футболу Ниязов высказался об украинских болельщиках 21:59
В НАТО считают расширение альянса на восток «историей большого успеха» 21:47

В Нигерии избиратели напали на депутата за плохую работу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Luc Gnago/Reuters

Колонна, сопровождавшая члена Палаты представителей Нигерии Магаджи Дау, подверглась нападению в штате Джигава, откуда он избирался в парламент. По данным Sahara Report, поводом для нападения стали обвинения в плохом представительстве региона.

Нападавшие перекрыли дорогу, по которой двигался кортеж депутата, спешившего на встречу с местным населением, и обвинили его в том, что он давно не появлялся в своем регионе, вспомнив об избирателях только в предверии выборов 2023 года.

В результате завязалась перепалка между жителям Джигавы и окружением депутата. Местные полицейские заявили, что инцидент исчерпан, хотя несколько особо активных нападавших были арестованы.

Ранее неизвестные избили до полусмерти украинского депутата и его жену. Инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, а затем напали на них.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть