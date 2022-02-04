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В посольстве ответили на обвинения Колумбии о российском «вмешательстве»

Посольство РФ отвергло обвинения Колумбии о вмешательстве России во внутренние дела республики

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В российском посольстве в Колумбии заявили, что глава Минобороны Колумблии Диего Молано безосновательно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Дипломаты считают, что колумбийский министр занят поиском фиктивных врагов, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, в этом вновь «выделяется» министр обороны г-н Диего Молано, который в своем неутомимом поиске фиктивных врагов, приводя в очередной раз некие неподтвержденные «данные разведки», говорил об «иностранном вмешательстве» на границе с соседним государством, которая якобы осуществляется при поддержке и технической помощи, включая российскую», — говорится в заявлении посольства.

В дипведомстве назвали заявления Молано безответственными и неуместным.

Ранее глава минобороны Колумбии Диего Молано заявил, что стягивание венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, происходит при технической поддержке со стороны Ирана и России. По данным СМИ, Молано заявил, что это «иностранное вмешательство».

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал неуместными слова министра обороны Колумбии.

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