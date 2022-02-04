В МИД Польши заявили о возможном усилении военного присутствия США в стране

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что дальнейшее усиление военного присутствия США в стране возможно. Об этом он сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА «Новости».

«Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла», — сказал он.

Ранее сообщалось, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу в рамках ответа Вашингтона на ситуацию вокруг Украины.

По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

До этого Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной переброски американских сил в Европу. Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск.