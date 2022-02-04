На мэра турецкого города подали в суд за разжигание ненависти к беженцам

Организация по защите прав беженцев в Турции инициировала судебный иск против мэра города Болу Танджу Озджана, сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным правозащитников, Озджана сделал ряд заявлений, «которые способствовали росту преступлений против сирийцев, проживающих в стране».

На одной из пресс-конференций мэр Болу призвал «отпустить» сирийских беженцев и допустил высказывание: «Сколько Турция будет их терпеть?».

Также приводятся данные, что в Болу сирийцам, в частности, выставляли повышенные счета за электричество и воду.

По данным SOHR, в Турции находится около 3,5 млн сирийских беженцев, покинувших зоны боевых действий за последние 10 лет.

Ранее беженцы, скопившиеся на белорусско-польской границе, рассказали, что попали в Белоруссию из Турции. Виза для каждого обошлась в $2600. Теперь они ждут, что власти Германии вывезут их из Белоруссии.