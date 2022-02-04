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Джонсон и Шольц договорились о «всеобъемлющем пакете санкций» против России

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Global Look Press/Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о «всеобъемлющем пакете санкций» против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — сообщили в правительстве Британии.

При этом политики условились поддерживать диалог с Россией и использовать все дипломатические каналы, чтобы снизить напряженность.

Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт заявила, что страна готова обсуждать с Москвой ее обеспокоенность в сфере безопасности. Об этом она сообщила в интервью RTVI. При этом Лондон считает действия России по отношению к Украине «угрожающими».

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