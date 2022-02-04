Кличко запутался, говоря о мусоре

Мэр Киева Виталий Кличко потерял дар речи, говоря о проблемах с мусором в городе. Видео его выступления опубликовал телеканал 360.

На кадрах градоначальник в течение какого-то времени мямлит и пытается сформулировать свою мысль, прежде чем спросить: «Что же... А. Что же мы будем делать с мусором?».

Ранее известный своими высказываниями мэр был замечен в ресторане, хотя при этом сообщалось о том, что он болеет коронавирусом. Кличко был в спортивном костюме и маске. Сев за стол, градоначальник начал снимать маску. Сотрудники заведения был без средств защиты. В непосредственной близости от мэра были и другие гости.

До этого он поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он проводит экскурсию по украинской столице святому Николаю Чудотворцу. В ролике Кличко вместе со святым на парашюте пролетает над объектами, которые были построены или модернизированы в городе в последние несколько лет, в том числе возле самого большого государственного флага Украины.

После они совершают посадку в киевском зоопарке возле вольера слона и проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.