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На белорусского оппозиционера Латушко завели дело о коррупции

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Кадр из видео/TUT.BY. Политика

Против белорусского оппозиционера Павла Латушко возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 2012 году, когда он был министром культуры. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета госконтроля Белоруссии.

«Так, в ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко П.П. в размере $10 тыс.», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после передачи денег картину кинокомпании включили в план государственного финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы.

Против Латушко возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 УК РБ.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и бывшего дипломата Павла Латушко. Дело было возбуждено по статье 382 УК – самовольное присвоение звания или власти должностного лица.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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