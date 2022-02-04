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МИД ЛНР: YouTube блокирует донбасские СМИ, чтобы отвлечь внимание от событий у границы

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Блокировка YouTube-каналов донбасских СМИ направлена на отвлечение внимания от тех событий, которые разворачиваются на границе с Украиной. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока.

«Мы рассматриваем блокировку информационных ресурсов как агрессивный шаг, направленный на отвлечение внимания от тех событий, которые сейчас происходят на границе», — сказала она.

Сорока считает, что блокировка местных СМИ нарушает основополагающие нормы и принципы защиты прав человека, поскольку все люди имеют право на информацию.

«Пренебрежение этими принципами ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей. Если начнется наступление украинской армии, у нас не будет возможности рассказывать людям о том, что здесь будет происходить», — добавила дипломат.

Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина ранее заявила, что блокировка местных YouTube-каналов — это составная часть программы геноцида народа Донбасса, которую проводят украинские и западные политики.

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