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Bloomberg: Россия смогла возвести «финансовую крепость» против санкций Запада

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Maxim Shemetov/Reuters

Экономисты выяснили, что за последние несколько лет Россия смогла построить «финансовую крепость», позволяющую пережить новые санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, принятые меры со стороны РФ позволят перенести новые ограничения без особых потерь.

«Шаги против России, которые обсуждает администрация [президента США Джо] Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — уточняется в публикации.

В статье подчеркнули, что Кремль смог нарастить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик.

Официальные лица Соединенных Штатов и Европы ранее утверждали, что готовящиеся санкции против России включают в себя ограничения на возможность крупнейших банков пользоваться долларами и евро.

В свою очередь Москва продолжает сокращать свою зависимость от доллара, в том числе, путем перевода сбережений в евро и юань, добавили в статье.

Как допускают в Bloomberg, лишь наиболее экстремальные сценарии введения рестрикций в адрес РФ негативно скажутся на росте экономики.

Ранее сенатор США Джин Шахин объявила, что Вашингтон близок к согласованию «превентивных» санкций против России.

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