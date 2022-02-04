Песков рассказал о соблюдении санитарных мер во время встречи Путина с Фернандесом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот момент, что во время встречи в Москве российский и аргентинский лидеры не носили медицинские маски и обменялись рукопожатиями.

3 февраля в Кремле президент России Владимир Путин провел встречу с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

«Не секрет, что двусторонним встречам предшествует обмен информацией по линии санитарных служб. По разным ситуациям есть какое-то количество контактным людей, заболевших, имею в виду делегацию. В связи с этим выбирается оптимальный режим, потому что во главу ставится безопасность», — сказал представитель Кремля.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнеров Москвы в Латинской Америке. Как отметил российский лидер, обе страны «объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга».

В свою очередь, Фернандес на этой же пресс-конференции указал, что разговор с российским лидером был откровенным и «очень открытым». По его словам, Аргентина находится в долгу перед РФ, так как Москва первой озаботилась поставками вакцин от коронавируса в страну.