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В МИД назвали следование Украины указаниям НАТО «путем с обрыва»

Захарова призвала Киев отказаться от влияния НАТО и начать думать самостоятельно

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на то, что Украина перестанет во всем слушаться НАТО и научится придерживаться собственного мнения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва», — сказала российский дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что Киеву следует начать диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными республиками ради поиска мирного решения конфликта.

Ранее Захарова заявила, что дипломатия Киева больше похожа на «финансовую пирамиду» или «сетевой» маркетинг.

Таким образом, она ответила на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что он раскрыл стратегию «сетевой» дипломатии, которой придерживается Киев в противодействии России. По словам дипломата, партнеры в рамках международной коалиции по сдерживанию России согласовывают с Украиной свои позиции до и после взаимодействия с Москвой, что создает для российской стороны «эффект сотни зеркал» — одинаковых позиций от разных участников переговоров.

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